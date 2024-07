Comissão Eleitoral aponta intimidação contra candidatos eleitorais

Rangarajan elogiou "uma campanha forte e dinâmica", mas, ressalvou, "tem havido abusos e intimidações inaceitáveis ??em relação aos candidatos".

Apesar disso, destacou em comunicado que milhares de pessoas exerceram o seu direito democrático e manifestaram a sua opinião nas urnas.

"No geral, a nossa avaliação inicial é que o dia das eleições correu bem e as pessoas puderam votar em segurança", acrescentou.

Segundo o responsável, um número recorde de votos por correspondência foi entregue com sucesso, mas alguns eleitores não conseguiram votar tanto no Reino Unido como no estrangeiro devido ao atraso da chegada dos boletins.

A Comissão Eleitoral acrescentou que "há espaço para melhorar" e que vai analisar quem participou nestas eleições como eleitores, candidatos e ativistas e administradores "para melhor compreender as suas experiências".

O Partido Trabalhista vai ganhar as eleições legislativas britânicas com uma larga maioria absoluta, de acordo com projeções para as estações BBC, Sky e ITV, acabando com 14 anos do Partido Conservador no poder.

Segundo a projeção a partir de uma sondagem feita à boca das urnas, o Partido Trabalhista, até agora na oposição, vai eleger 410 deputados, e o Partido Conservador, liderado por Rishi Sunak, cai para 131 parlamentares.

Nas anteriores eleições legislativas, em 2019, os conservadores (`tories`) tinham eleito 365 deputados e o trabalhistas (`labour`) 202, este um mínimo histórico desde 1935.