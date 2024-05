Comissão política da Frelimo apresenta três candidatos à sucessão de Nyusi

De acordo com informação interna a que a Lusa teve acesso, a lista, que inclui o atual secretário-geral, Roque Silva, foi aprovada na reunião da comissão política da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) e submetida logo de seguida à sessão extraordinária do Comité Central do partido, que já decorre na Matola, arredores de Maputo.

Cabe ao Comité Central, órgão máximo do partido entre congressos, aprovar o candidato da Frelimo à eleição presidencial de outubro, o qual pode também decidir acrescentar outros candidatos.