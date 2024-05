Comité Central da Frelimo já vota lista de candidatos a PR

"Agora vamos ficar à espera (...) Acredito que se não houver uma segunda volta, dentro de menos de uma hora saberemos", disse aquele histórico membro do Comité Central da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo, partido no poder), um dos poucos que desde o início da reunião extraordinária daquele órgão, na sexta-feira, na Matola, arredores de Maputo, tem prestado declarações aos jornalistas.

Se nenhum dos candidatos obtiver mais de 50% dos votos dos 254 membros do Comité Central, os dois mais votados disputam de seguida uma segunda volta, segundo os estatutos do partido.

Em declarações cerca das 18:00 locais (17:00 em Lisboa), Teodoro Waty acrescentou que à lista inicial de três nomes proposta pela comissão política, após pedido da Comité Central foi hoje acrescentado o de Esperança Bias, presidente do parlamento, e Francisco Mucanheia, conselheiro do Presidente da República.

A Comissão Política da Frelimo propôs na sexta-feira os nomes de Roque Silva, secretário-geral da Frelimo, Damião José, membro daquele órgão, e Daniel Chapo, governador da província de Inhambane, como pré-candidatos à sucessão de Filipe Nyusi - que é também presidente do partido - no cargo de Presidente da República desde 2014.

Contudo, explicou que hoje o nome de Damião José saiu da corrida, decorrendo a votação com os restantes quatro nomes, uma lista que disse ser de "absolutamente consenso" do Comité Central, ao fim de três dias de discussões.

"Como é que foi o consenso, é pouco importante", apontou Waty.

Esta reunião extraordinária do Comité Central da Frelimo foi convocada inicialmente apenas para sexta-feira, mas acoabou por ser suspensa à noite, para ser retomada no dia seguinte, o mesmo acontecendo no sábado. Os trabalhos de hoje decorrem desde cerca das 10:00 locais (09:00 em Lisboa), na escola do partido, na cidade da Matola.

Segundo os estatutos da Frelimo, cabe à comissão política a função de apresentar aos membros do Comité Central a lista com três nomes de pré-candidatos ao cargo de Presidente da República, quando Filipe Nyusi está constitucionalmente impedido de concorrer ao cargo por ter atingido o limite de dois mandatos.

O prazo limite para apresentação ao Conselho Constitucional das listas de candidatos a Presidente da República nas eleições de outubro é 10 de junho.

Moçambique vai realizar em 09 de outubro as sétimas eleições presidenciais e legislativas, as segundas para os governadores provinciais e as quartas para as assembleias provinciais.