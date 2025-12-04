Companhia aérea do Panamá suspende voos para a Venezuela

"A Copa Airlines informa que, devido a intermitências num dos sinais de navegação das aeronaves, relatadas pelos nossos pilotos hoje --- situação que em nenhum momento comprometeu a segurança operacional --- tomámos a decisão preventiva de suspender temporariamente os voos de e para Caracas na quinta-feira, 04, e na sexta-feira, 05 de dezembro de 2025", informou a companhia aérea num comunicado.

A Copa Airlines indicou que continuará a "avaliar a situação" e fornecerá "novas informações nas próximas 24 horas".

A decisão da Copa Airlines surge num momento crítico na Venezuela, acentuado desde que, no passado sábado, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na rede social Truth Social que o espaço aéreo da Venezuela permanecerá "totalmente" fechado, no quadro de tensões crescentes entre Washington e Caracas, e do forte destacamento militar de forças norte-americanas na região das Caraíbas.

No passado dia 21 de novembro, a Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) dos Estados Unidos instou as companhias aéreas a observarem "extrema cautela" ao sobrevoarem a Venezuela e o sul das Caraíbas.

Em consequência, várias companhias aéreas internacionais, entre as quais a TAP, cancelaram os respetivos voos na região, e o Ministério dos Transportes da Venezuela e o Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) revogaram a concessão de voos a várias delas, decisão que afetou a companhia aérea portuguesa, a Iberia, a Avianca, a Latam Colombia, a Turkish Airlines e a Gol, que Caracas acusou de "aderirem às ações de terrorismo" promovidas pelos Estados Unidos.

A Copa Airlines era até agora como uma das poucas companhias aéreas que não tinha cancelado os voos para Caracas, assim como outras da Colômbia e da Bolívia.

A companhia aérea do Panamá não vinculou a decisão anunciada hoje à crise entre os Estados Unidos e a Venezuela.

A tensão entre Washington e Caracas tem vindo a aumentar após o envio de tropas norte-americanas para as Caraíbas, defendido pela Casa Branca como parte da sua estratégia contra o tráfico de drogas provenientes da América Latina, mas que o Governo venezuelano classifica como uma "ameaça" e uma tentativa de promover uma mudança de regime.