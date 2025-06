Condecorados pedem a Marcelo que apoie reconhecimento da Palestina

Foto: Frederic Sierakowkski - EPA

Mais de sessenta condecorados com a Ordem da Liberdade pedem ao Presidente da República que apoie o reconhecimento do Estado da Palestina.

Num comunicado com o título "Não podemos ficar calados" exigem que Marcelo Rebelo de Sousa "assuma uma posição inequívoca de condenação da política" de Israel, na Palestina.



Assinam o texto figuras como o militar de Abril, Vasco Lourenço, e os historiadores José Pacheco Pereira e Fernando Rosas.



O grupo de 64 condecorados condena "as operações militares e policiais desencadeadas em Gaza".



Escrevem que estas operações só provocam "a destruição do território, milhares de mortos, de feridos e de presos políticos".



Os signatários acrescentam que "o genocídio do Povo Palestiniano" os obriga a reafirmar os valores pelos quais lutaram e continuam a defender.