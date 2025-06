Foto: Gideon Markowicz - Reuters

ativado o alerta de míssil em Israel e os moradores da área de Telavive foram aconselhados a procurar abrigo.



Os ataques iranianos ocorrem depois do Irão ter apelado à evacuação das instalações dos canais televisivos israelitas, na sequência do ataque de Telavive à televisão nacional iraniana e a alvos estratégicos do Irão. Foi Teerão ameaça Israel com o maior ataque de mísseis da história em solo israelita e não estará disposto a sentar-se à mesa das negociações, enquanto estiver a ser atacado por Telavive.



O Governo iraniano apela mesmo ao presidente dos Estados Unidos para que pressione Benjamin Netanyahu a aceitar um cessar-fogo que permita regressar às negociações sobre o programa nuclear iraniano.



Já o primeiro-ministro de Israel diz que a ofensiva israelita vai "mudar a face do Médio Oriente" e que não ficaria surpreendido se o regime de Teerão fosse derrubado e se o líder supremo iraniano, Ali Khamenei, fosse assassinado, afirma Netanyahu que Israel vai fazer o que for necessário.



O presidente norte-americano, Donald Trump, insta à evacuação imediata de Teerão e reafirma que o Irão devia assinar um acordo nuclear com os Estados Unidos.



