Condenado a 15 anos de prisão homem que agrediu líder da oposição sul-coreana

O porta-voz do Tribunal Distrital de Busan Lee Jae-hee confirmou à agência de notícias France-Presse a condenação do agressor, de 67 anos e de sobrenome Kim, acusado de tentativa de homicídio e de violação das leis eleitorais.

Lee foi atacado durante um evento público na cidade de Busan, a 02 de janeiro, tendo o agressor sido detido no local.

Kim, dono de um negócio imobiliário no centro do país, confessou à polícia que a intenção era matar o líder do Partido Liberal Democrático para "o impedir de se tornar presidente".

Também foi acusado de tentar influenciar as eleições legislativas de abril, tentando interromper a convocatória através do uso da violência.

O Ministério Público acusou ainda um outro homem, de 75 anos e cuja identidade não foi divulgada, de cooperar na tentativa de assassínio e também de violar a lei eleitoral.

Lee Jae-myung, de 60 anos, teve que ser operado de urgência num hospital de Seul devido a ferimentos na veia jugular, mas recuperou e voltou ao trabalho a 17 de janeiro, duas semanas depois do o ataque.

Também em janeiro, a deputada do Partido do Poder Popular (PPP, no poder) Bae Hyun-jin foi atacada em público por um rapaz de 15 anos que lhe bateu na cabeça com uma pedra. A política teve de ser hospitalizada.

O jovem tinha alegadamente sido diagnosticado com transtorno bipolar e aguardava internamento hospitalar por depressão.

Várias figuras políticas proeminentes foram atacadas em público na Coreia do Sul.

Em 2022, o antecessor de Lee Jae-myung como líder democrata, Song Young-gil, foi atingido na cabeça por um objeto contundente.

Em 2006, Park Geun-hye, que mais tarde foi Presidente da Coreia do Sul entre 2013 e 2017, foi atacada com uma faca durante um comício.