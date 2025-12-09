Conferência cancelada. María Corina Machado ainda não está em Oslo

María Corina Machado, que não aparece em público há 11 meses, deveria realizar esta tarde uma conferência de imprensa, como é hábito os laureados fazerem um dia antes da cerimónia formal de entrega do prémio.



No entanto, o evento, marcado para a hora de almoço, foi adiado sem explicações e, três horas depois, o Comité Norueguês do Nobel informou que “não se realizará hoje”.



“María Corina Machado já declarou em entrevistas o quão desafiante será a viagem para Oslo, na Noruega”, disse o comité num e-mail enviado às redações.



“Portanto, não podemos, neste momento, fornecer mais informações sobre quando e como chegará para a cerimónia de entrega do Prémio Nobel da Paz”, acrescentou.



O comité não especificou se a conferência de imprensa acontecerá noutro momento.



A vitória da opositora do regime do Presidente venezuelano Nicolás Maduro, que tem lutado por uma transição democrática no seu país, foi anunciada a 10 de outubro, e tendo María Corina Machado, de 58 anos, sido descrita como uma mulher “que mantém a chama da democracia acesa no meio de uma escuridão crescente”.



O comité do Nobel explicou a decisão com o "trabalho incansável" da opositora "na promoção dos direitos democráticos do povo da Venezuela" e a "luta para alcançar uma transição justa e pacífica da ditadura para a democracia”.



Nessa altura, María Corina Machado, que vive na clandestinidade, avisou que enquanto Nicolás Maduro estiver no poder, não pode abandonar o local onde se encontra “por motivos de segurança”.



Embora tenha depois decido ir à cerimónia, avançou que, caso que não pudesse comparecer, o prémio seria recebido pelos presidentes do Paraguai, Santiago Peña, e do Panamá, José Raúl Mulino.