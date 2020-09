Confirmado. Alexei Navalny foi envenenado com Novichok

Navalny sentiu-se mal a bordo de um avião com destino a Moscovo, a 20 de agosto. Hospitalizado de urgência numa unidade da cidade siberiana de Omsk, acabou por ser transferido no sábado seguinte para a Alemanha, onde foi internado no Hospital Universitário Charite de Berlim.





Alexei Navalny, 44 anos, está internado, em coma, desde 20 de agosto.

A hipótese de envenenamento deliberado do político e investigador de corrupção, que critica Putin, foi imediata por parte parte de apoiantes e parceiros de Navalny, que acusaram as autoridades russas. O Kremlin rejeitou as acusações como "barulho" e negou ter tido qualquer intervenção no envenenamento.Steffem Seibert, porta-voz da canceler Angela Merkel, confirmou esta tarde a hipótese e adiantou a natureza do veneno utilizado.Em comunicado, Seibert refere que testes num laboratório militar alemão mostraram provas da presença de um "agente nervoso químico da família do grupo do Novichok" no organismo de Navalny.

O agente referido é um inibidor da enzima colinesterase, incluído na classe de substâncias inicialmente identificadas por médicos do hospital Charite encontradas no corpo do opositor russo.







Na altura, os médicos não conseguiram precisar qual destas substâncias, que podem ser encontradas em medicamentos, mas também em inseticidas e em agentes nervosos, estava presente.

O hospital pediu então a colaboração do laboratório militar de farmacologia e toxicologia de Munique (Baviera), no qual trabalham os maiores especialistas alemães em substâncias tóxicas e agentes químicos.

Os médicos siberianos contestaram já os resultados obtidos na Alemanha, referindo que as suas próprias análises afastaram a hipótese de envenenamento.O Novichok foi utilizado para envenenar o espião russo Sergei Skripal em 2028, na cidade britânica de Salisbury. Skripal e a sua filha, Yulia tomaram ambos o agente e acabaram por sobreviver mas Dawn Sturgess, uma mulher que depois tomou igualmente contacto com o Novichok acabou por morrer.O caso Skripal provou uma guerra diplomática acesa entre Londres e Moscovo, pelo facto de Skripal ter sido envenenado em solo britânico.