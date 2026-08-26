Mundo
Confirmado segundo português desaparecido nas cheias no Nepal
O Ministério dos Negócios Estrangeiros confirmou o segundo português desaparecido nas cheias no Nepal, na sequência da inundação devastadora no país .
"O MNE confirma um segundo cidadão nacional, desta vez do sexo masculino, dado como desaparecido no seguimento do desastre no Nepal. Continuamos a acompanhar a situação ao minuto", refere uma nota enviada à Lusa.
A cidadã portuguesa que estava entre os desaparecidos foi entretanto encontrada sem vida. Fonte diplomática revelou à RTP que o marido já confirmou a morte.
A cidadã portuguesa que estava entre os desaparecidos foi entretanto encontrada sem vida. Fonte diplomática revelou à RTP que o marido já confirmou a morte.
Além dos portugueses, entre os desaparecidos estão turistas de várias nacionalidades que deviam atravessar a fronteira para o Tibete, incluindo indianos, malaios, espanhóis, norte-americanos e britânicos.
De acordo com o balanço pelas 19h30 em Lisboa, o número de mortos na sequência da inundação devastadora no Nepal e no Tibete cifrava-se em 160.
A Autoridade Nacional para a Redução e Gestão do Risco de Catástrofes (NDRRMA) do Nepal soma 484 turistas incontactáveis, entre quase mil desaparecidos nas cheias.
Entre os turistas desaparecidos no país, 93 são nepaleses e 391 são estrangeiros, incluindo os dois portugueses e dois espanhóis.
Há também 133 indianos, 47 norte-americanos, 34 australianos, 33 britânicos, 24 canadianos, 19 malaios, sete ucranianos, seis singapurianos, seis sul-africanos, cinco japoneses, cinco neozelandeses, quatro alemães, três franceses, dois irlandeses, dois neerlandeses e dois russos.Com Lusa
Entre os turistas desaparecidos no país, 93 são nepaleses e 391 são estrangeiros, incluindo os dois portugueses e dois espanhóis.
Há também 133 indianos, 47 norte-americanos, 34 australianos, 33 britânicos, 24 canadianos, 19 malaios, sete ucranianos, seis singapurianos, seis sul-africanos, cinco japoneses, cinco neozelandeses, quatro alemães, três franceses, dois irlandeses, dois neerlandeses e dois russos.Com Lusa