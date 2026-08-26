Mundo
Morreu a portuguesa desaparecida nas cheias repentinas no Nepal
A portuguesa desaparecida entre os cerca de 400 turistas no Nepal foi encontrada sem vida.
A portuguesa encontrava-se num grupo no posto fronteiriço do lado do Nepal quando as chuvas fortes provocaram enxurradas e deslizamentos de terra.
"Recebemos agora a informação sobre uma cidadã nacional que está desaparecida", adiantou à Lusa a mesma fonte
Além da portuguesa, entre os desaparecidos estão turistas de várias nacionalidades que deviam atravessar a fronteira para o Tibete, incluindo indianos, malaios, espanhóis, norte-americanos e britânicos.
Numa nova atualização, as autoridades do Nepal elevaram para 95 mortos o balanço provisório da enxurrada, numa contabilização que admitiram vir a aumentar.— RTP Notícias (@RTPNoticias) August 26, 2026
🔗 https://t.co/dm09IvvCUO pic.twitter.com/9otl67nGo0
Numa nova atualização, as autoridades do Nepal elevaram para 157 mortos o balanço provisório da enxurrada, numa contabilização que admitiram vir a aumentar.
Os 341 turistas estão dados como desaparecidos na zona de fronteira entre o Tibete e o Nepal. As operações de resgate continuam, com recurso a helicópteros.
UE ativou sistema de monitoramento por satéliteA União Europeia informou, na quarta-feira, que ativou o sistema de monitoramento por satélite, Copernicus, para auxiliar as equipas de resgate, afirmou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na rede social X.
"Estamos prontos para fornecer assistência europeia adicional", acrescentou.
Vídeo capta momento do impacto da enxurrada
Devastating floods have struck communities in Nepal and China.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 26, 2026
My thoughts are with all those affected, especially the families who have lost loved ones or are still waiting for news.
We also share a thought for the brave first responders.
Copernicus has been activated to help…
Vídeo capta momento do impacto da enxurrada
Tópicos