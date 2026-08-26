Morreu a portuguesa desaparecida nas cheias repentinas no Nepal

A portuguesa encontrava-se num grupo no posto fronteiriço do lado do Nepal quando as chuvas fortes provocaram enxurradas e deslizamentos de terra.

"Recebemos agora a informação sobre uma cidadã nacional que está desaparecida", adiantou à Lusa a mesma fonte

Numa nova atualização, as autoridades do Nepal elevaram para 95 mortos o balanço provisório da enxurrada, numa contabilização que admitiram vir a aumentar.



🔗 https://t.co/dm09IvvCUO pic.twitter.com/9otl67nGo0 — RTP Notícias (@RTPNoticias) August 26, 2026 Além da portuguesa, entre os desaparecidos estão turistas de várias nacionalidades que deviam atravessar a fronteira para o Tibete, incluindo indianos, malaios, espanhóis, norte-americanos e britânicos. Além da portuguesa, entre os desaparecidos estão turistas de várias nacionalidades que deviam atravessar a fronteira para o Tibete,





Numa nova atualização, as autoridades do Nepal elevaram para 157 mortos o balanço provisório da enxurrada, numa contabilização que admitiram vir a aumentar.







Os 341 turistas estão dados como desaparecidos na zona de fronteira entre o Tibete e o Nepal. As operações de resgate continuam, com recurso a helicópteros.

UE ativou sistema de monitoramento por satélite A União Europeia informou, na quarta-feira, que ativou o sistema de monitoramento por satélite, Copernicus, para auxiliar as equipas de resgate, afirmou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na rede social X.