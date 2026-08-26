Morreu a portuguesa desaparecida nas cheias repentinas no Nepal

Morreu a portuguesa desaparecida nas cheias repentinas no Nepal

A portuguesa desaparecida entre os cerca de 400 turistas no Nepal foi encontrada sem vida.

Mariana Soares Ferreira - RTP / Adicionar como fonte informativa
Foto: Navesh Chitrakar - Reuters

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A portuguesa encontrava-se num grupo no posto fronteiriço do lado do Nepal quando as chuvas fortes provocaram enxurradas e deslizamentos de terra.
"Recebemos agora a informação sobre uma cidadã nacional que está desaparecida", adiantou à Lusa a mesma fonte
Além da portuguesa, entre os desaparecidos estão turistas de várias nacionalidades que deviam atravessar a fronteira para o Tibete, incluindo indianos, malaios, espanhóis, norte-americanos e britânicos.

Numa nova atualização, as autoridades do Nepal elevaram para 157 mortos o balanço provisório da enxurrada, numa contabilização que admitiram vir a aumentar.

Os 341 turistas estão dados como desaparecidos na zona de fronteira entre o Tibete e o Nepal. As operações de resgate continuam, com recurso a helicópteros.
UE ativou sistema de monitoramento por satéliteA União Europeia informou, na quarta-feira, que ativou o sistema de monitoramento por satélite, Copernicus, para auxiliar as equipas de resgate, afirmou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na rede social X.
"Estamos prontos para fornecer assistência europeia adicional", acrescentou.

Vídeo capta momento do impacto da enxurrada

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