Resgatadas 114 pessoas. Pelos menos 160 mortos após enxurrada repentina no Nepal









Entre os desaparecidos estão turistas de várias nacionalidades que deviam atravessar hoje a fronteira para o Tibete, incluindo 142 indianos, 17 malaios, quatro sul-africanos, três norte-americanos e 12 britânicos. A nacionalidade de 111 está por determinar.





Oitenta franceses e 90 italianos encontram-se nos Himalaias, mas nenhum dos governos destes países conseguiu determinar nas primeiras horas se algum dos seus cidadãos estava entre as vítimas. Um australiano e um neerlandês, que viajavam com a agência Kathmandu Holiday Tours & Trave, foram dados como desaparecidos.





As autoridades sul-coreanas indicaram que, desde as cheias, não têm notícias de oito dos seus cidadãos, que trabalhavam na construção de uma central hidroelétrica no distrito de Rasuwa.





O porta-voz da polícia, Abi Narayan Kafle, disse à Agência France Presse que 28 polícias foram igualmente dados como desaparecidos.Estão desaparecidos 93 nepaleses.





ativação do sistema satélite europeu Copernicus para auxiliar os esforços de busca e salvamento.



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"Estamos prontos para mobilizar mais assistência europeia, se necessário", adiantou a líder da Comissão Europeia. O Copernicus é o programa de observação da Terra da UE, que usa sobretudo satélites, mas também dados de sensores terrestres, marítimos e aéreos, para acompanhar o estado do planeta.

A presidente da Comissão Europeia lamentou hoje as vítimas destas "inundações devastadoras", anunciando a O Copernicus foi ativado para ajudar a mapear as zonas afetadas no Nepal e apoiar a resposta no terreno"."Estamos prontos para mobilizar mais assistência europeia, se necessário", adiantou a líder da Comissão Europeia.







"Os trabalhos já começaram, para tomar as medidas necessárias em coordenação com os médicos”, informou o primeiro-ministro do Nepal, após uma reunião de emergência para avaliação dos danos da tragédia.









O médico, presidente e fundador da AMI, conhece bem o local onde esteve na assistência depois do grande terramoto há mais de 10 anos.

A autoridade de gestão de desastres do Nepal alertou os cidadãos que vivem junto à margem dos rios e em áreas mais vulneráveis para tomarem as precauções necessárias.



O presidente Xi Jinping pediu esforços redobrados na busca pelos desaparecidos e apelou à criação de sistemas de alerta rigorosos para prevenir novos desastres. Fernando Nobre acredita que as primeiras 48 horas vão ser essenciais para os resgates e salvamentos possíveis no Nepal.O médico, presidente e fundador da AMI, conhece bem o local onde esteve na assistência depois do grande terramoto há mais de 10 anos.A autoridade de gestão de desastres do Nepal alertou os cidadãos que vivem junto à margem dos rios e em áreas mais vulneráveis para tomarem as precauções necessárias.



A televisão estatal chinesa, CCTV, noticiou que pelo menos três pessoas morreram e 265 foram dadas desaparecidas, reportou a agência espanhola EFE.



Trata-se do primeiro balanço divulgado pela China, cujo Presidente, Xi Jinping, tinha anteriormente ordenado prioridade máxima no socorro às vítimas da tragédia.

A circulação e as comunicações permanecem interrompidas na região por tempo indeterminado, de acordo com as autoridades locais.



Apesar de a extensão dos estragos do lado do Tibete, o pico mais alto do mundo, ser ainda incerta, as autoridades da nação nepalesa e da China já antecipam “uma grande perda” e o aumento do número de prejuízos materiais.

e destruíram estradas, pontes e projetos de energia, segundo a última atualização das autoridades à imprensa.De acordo com o Centro Alemão de Pesquisas em Geociências (GFZ), há suspeitas de que a inundação tenha sido provocada por um terremoto de magnitude de 4.4 na escala de Richter, que desencadeou a quebra dos blocos de gelo.Decorrem no local as operações de busca, de ambos os lados da fronteira. Já foram resgatadas 114 pessoas.