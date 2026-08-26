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Portuguesa desaparecida nas cheias repentinas no Nepal
Uma portuguesa está entre os 400 turistas dados como desaparecidos no Nepal.
(em atualização)
Uma cidadã portuguesa está entre os mais de 400 turistas desaparecidos no Nepal, confirmou fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros.
"Recebemos agora a informação sobre uma cidadã nacional que está desaparecida", adiantou à Lusa a mesma fonte.
A portuguesa encontrava-se num grupo no posto fronteiriço do lado do Nepal quando as chuvas fortes provocaram enxurradas e deslizamentos de terra.
GRAPHIC WARNING: This video contains sensitive footage that may disturb some viewers. A massive flash flood in the Himalayan border areas of Nepal and China's Tibet washed away villages while damaging roads, bridges and power projects in a region bordering Tibet, authorities… pic.twitter.com/risp0biV2w— Reuters (@Reuters) August 26, 2026
Numa nova atualização, as autoridades do Nepal elevaram para 95 mortos o balanço provisório da enxurrada, numa contabilização que admitiram vir a aumentar.
Cerca de 400 turistas estão dados como desaparecidos na zona de fronteira entre o Tibete e o Nepal. As operações de resgate continuam, com recurso a helicópteros.
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