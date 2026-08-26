Portuguesa desaparecida nas cheias repentinas no Nepal

Portuguesa desaparecida nas cheias repentinas no Nepal

Uma portuguesa está entre os 400 turistas dados como desaparecidos no Nepal.

Mariana Soares Ferreira - RTP / Adicionar como fonte informativa
Foto: Navesh Chitrakar - Reuters

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(em atualização)

Uma cidadã portuguesa está entre os mais de 400 turistas desaparecidos no Nepal, confirmou fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

"Recebemos agora a informação sobre uma cidadã nacional que está desaparecida", adiantou à Lusa a mesma fonte.

A portuguesa encontrava-se num grupo no posto fronteiriço do lado do Nepal quando as chuvas fortes provocaram enxurradas e deslizamentos de terra.


Numa nova atualização, as autoridades do Nepal elevaram para 95 mortos o balanço provisório da enxurrada, numa contabilização que admitiram vir a aumentar.

Cerca de 400 turistas estão dados como desaparecidos na zona de fronteira entre o Tibete e o Nepal. As operações de resgate continuam, com recurso a helicópteros.

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