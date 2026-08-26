Primeiro-ministro do Nepal apela a união após cheias devastadoras

Pelo menos 95 pessoas morreram arrastadas pelas torrentes de água barrenta nesta região fronteiriça com o Tibete, disse à AFP o porta-voz da polícia nepalesa, Abi Narayan Kafle.







O Presidente nepalês, Ram Chandra Paudel, apelou por seu lado às forças de segurança, ao Governo e à sociedade civil para mobilizarem todos os meios de socorro disponíveis após a inundação que atingiu o norte do país.



"Neste momento de crise, apelo ao Governo, aos partidos políticos, às organizações sociais, a todas as agências, incluindo as forças de segurança, e aos cidadãos em geral para que intensifiquem os trabalhos de salvamento e socorro", escreveu nas redes sociais, citado pela agência espanhola EFE.





Torrentes de água lamacenta atingiram hoje de manhã (hora local) o distrito montanhoso de Rasuwa, na fronteira com a China.





Cerca de 403 turistas, incluindo 341 estrangeiros, permaneciam desaparecidos horas depois do desastre, segundo o Ministério da Cultura e Turismo.





Acrescentou que o seu país estava "pronto para prestar toda a assistência humanitária possível ao Nepal" e que as autoridades indianas e nepalesas estavam a coordenar de perto as operações de busca e salvamento.







"A dor e as perdas que sofreram são imensas. Mas", disse Shah num comunicado publicado nas redes sociais."Peço-vos que tenham paciência. O governo está a cobrir integralmente os custos das operações de ajuda, assistência médica, bem como abrigo e alimentação. Perante um desastre como este, devemos manter-nos unidos", acrescentou."O povo indiano está ao lado dos seus irmãos e irmãs nepaleses neste momento difícil", disse Modi em comunicado.