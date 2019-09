Confirmado. Trump pediu ao presidente ucraniano que investigasse Biden

RTP25 Set, 2019, 15:31 / atualizado em 25 Set, 2019, 15:54 | Mundo

Donald Trump, a caminho de disputar a investidura republicana para se recandidatar à presidência, pediu ao presidente ucraniano, em telefonema de 25 de julho deste ano, que investigasse um dossier potencialmente comprometedor para o seu possível rival Joe Biden, candidato à investidura pelos democratas.





Uma das citações literais da transcrição é a frase de Trump, dirigida a Zelensky: "Fala-se muito do filho de Biden e do facto de Biden ter travado o inquérito e de muita gente querer saber mais sobre este assunto, portanto seria óptimo se você pudesse debruçar-se sobre ele".





Segundo a Agência France Press, Trump propôs no mesmo telefonema que Zelensky se debruçasse sobre o assunto em colaboração com Rudi Giuliani, advogado do mesmo Trump, e com o ministro norte-americano da Justiça, William Barr.