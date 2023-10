Conflito Israel-Hamas. Charlie Hebdo acusado de "racismo e antissemitismo"

A esquerda radical francesa, de Jean-Luc Mélenchon, está envolvida numa nova polémica, depois de o seu líder, no início do conflito, ter equiparado Israel ao grupo islâmico Hamas. Em causa está agora uma caricatura da deputada Danièle Obono ao lado de reféns israelitas do Hamas, depois de esta se ter recusado na segunda-feira, durante uma entrevista à Sud Radio, a descrever o grupo islâmico, atualmente no poder na Faixa de Gaza, como uma organização terrorista.







Na sequência da publicação do jornal satírico Charlie Hebdo, na quinta-feira, vários deputados do partido La France Insoumise condenaram o cartoon, da autoria do cartoonista Felix, com publicações nas suas contas da rede social X, ex-Twitter, onde usaram palavras fortes de indignação: "que vergonha", "náusea" ou "para vomitar".







À gerber ! Le dessin de Charlie Hebdo se la joue "temps béni des colonies", et signe tranquillement le retour des caricatures racistes et antisémites.

Audience toute trouvée avec Fdesouche qui partage immédiatement.

On vous gêne pas, les racistes ?



Toute ma sororité à ma… — Mathilde Panot (@MathildePanot) October 19, 2023





Mathilde Panot, líder dos deputados do LFI, escreveu "Para vomitar! A caricatura do Charlie Hebdo está a fazer o jogo dos colonialistas e assinala silenciosamente o regresso das caricaturas racistas e antisemitas".







Honte à vous pour cette horrible caricature raciste et antisémite !!!



C’est digne du pire des torchons d’extrême-droite !



Tout mon soutien à ma collègue Danièle Obono. — Rachel Keke (@KekeRachel) October 19, 2023



"Que vergonha esta horrível caricatura racista e antissemita!!!! É digno dos piores jornais de extrema-direita", acrescentou Rachel Keke, outra deputada do França Insubmissa (LFI), em resposta à publicação do jornal. Também o deputado Manuel Bompard, coordenador do partido, criticou a publicação e denunciou a presença de "racismo e antissemitismo no mesmo desenho".







Racisme et antisémitisme dans un même dessin.



Quelle honte. https://t.co/rzjX4EGNXG — Manuel Bompard (@mbompard) October 19, 2023

Vários outros deputados do partido da extrema-esquerda francesa e do partido os Verdes condenaram na quinta-feira à noite a publicação do jornal Charlie Hebdo e demonstraram solidariedade para com a colega deputada.







Depois de Danièle Obono se ter recusado a descrever o Hamas como uma "organização terrorista", e tê-lo considerado um "grupo político islâmico", "que resiste a uma ocupação", o ministro francês do Interior, Gérald Darmanin, anunciou que iria "remeter o caso para o procurador-geral por apologia do terrorismo".