Lei da "imigração". Governo francês endurece projeto de lei sob pressão antiterrorista

Desde então, o país encontra-se em estado de alerta, e perante várias ameaças terroristas que já levaram à evacuação de monumentos aeroportos em todo o país. Na passada sexta-feira, 13 de outubro, um ataque terrorista numa escola secundária em Arras, no norte de França, vitimou um professor e deixou outras duas pessoas gravemente feridas. O agressor, um jovem de 20 anos de nacionalidade chechena, foi detido pela polícia e tinha um histórico de radicalização islâmica.

presidente francês da República prometeu um “Estado implacável” com estes ataques e Gérald Darmanin expressou, na segunda-feira, após um conselho de Segurança extraordinário "a vontade de acelerar a expulsão de 193 estrangeiros radicalizados em situação irregular em França", apesar das "limitações jurídicas" que disse enfrentar atualmente. Darmanin anunciou "a expulsão sistemática de todos aqueles que são considerados "perigosos" pelos serviços de informações e deu instruções aos autarcas para que controlassem a situação dos estrangeiros inscritos na lista "S" de radicalização.

Assim o atual contexto nacional e internacional, marcado pelo conflito entre o grupo islâmico Hamas e as Forças Armadas israelitas, veio colocar sob pressão o projeto de lei da "imigração" que se tem vindo a arrastar durante os últimos meses e que o Governo tem agora de fazer concessões à direita para acelerar o seu processo de aprovação.

marcado pelo conflito entre o grupo islâmico Hamas e as Forças Armadas israelitas

Com o regresso da ameaça terrorista a França, ado Governo francês e do presidente Emmanuel Macron tem sido alvo de duras críticas da oposição francesa, com o partido de extrema-direita(RN) a apelar à demissão do ministro do Interior, Gérald Darmanin.





De acordo com o ministro francês do Interior, este é o mecanismo legislativo que permitirá ao executivo responder de forma eficaz e que se tivesse sido aprovado no passado teria expulsado o terrorista de Arras e evitado o ataque.