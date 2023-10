Conflito no Médio Oriente. Amnistia Internacional apela à proteção de civis de ambos os lados

"Estamos profundamente alarmados com o número crescente de mortes de civis em Gaza, em Israel e na Cisjordânia ocupada e apelamos urgentemente a todas as partes envolvidas no conflito para que respeitem o Direito Internacional e façam todos os esforços para evitar mais derramamento de sangue entre os civis”, declarou a Amnistia Internacional em comunicado.Agnès Callamard, secretária-geral da Amnistia Internacional, afirmou que

Desde a ofensiva do Hamas, a 8 de outubro, o grupo islâmico palestiniano terá feito pelo menos uma centena de reféns, entre civis e militares, segundo as autoridades israelitas. Um número ainda por apurar, no qual estão alegadamente crianças.







“O rapto de civis e a tomada de reféns são proibidos pelo Direito Internacional e podem constituir crimes de guerra”, defendeu a organização.



Neste sentido, a Amnistia Internacional apelou a que todos “os civis mantidos como reféns fossem ser libertados imediatamente e sem ferimentos”, acrescentando que devem ser tratadas com humanidade e receber tratamento médico, em conformidade com o direito internacional.



Por sua parte, Israel anunciou esta segunda-feira um bloqueio total a Gaza, sem fornecimento de eletricidade, água e alimentos, que segundo a organização é “ilegal, dura há 16 anos” e deve cessar imediatamente, assim como “todos os outros aspetos do sistema de apartheid imposto por Israel a todos os palestinianos.