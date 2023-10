Conflitos no Médio Oriente reacendem ódios e ressentimentos entre Israel e Palestina

Vítor Ramon Fernandes fala num conflito difícil, marcado pela tensão, já antiga, entre estes dois países.Perante os ataques entre as forças de Israel e do grupo Hamas, Vítor Ramon Fernandes acredita que a população que vive na faixa de Gaza não vai conseguir escapar.Entretanto, a Rússia mostrou-se extremamente preocupada com os últimos acontecimentos no Médio Oriente.O porta-voz do Kremlin teme que este conflito entre israelitas e palestinianos representa um perigo real para toda a região...Dmitry Peskov diz também que, para já, Moscovo não tem informação sobre o número de russos que morreram ou ficaram feridos, na sequência dos ataques concretizados pelo Hamas.