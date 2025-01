Foto: Matthias Rietschel - Reuters

Milhares de pessoas manifestam-se desde as primeiras horas deste sábado em Riesa, no leste da Alemanha. Contestam a realização do congresso da AfD, o partido de extrema-direita.

Eram esperados dez mil manifestantes de 70 cidades do país.



As autoridades reforçaram a segurança com mais operacionais, canhões de água, drones e um helicóptero que tem sobrevoado a área.



Houve já tentativas de furar o perímetro de segurança, o que gerou confrontos com a polícia.