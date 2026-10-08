Confrontos entre estudantes e a polícia agravam-se em Paris









Segundo o governo, 215 alunos, 85 funcionários do setor da Educação e cerca de 800 polícias ficaram feridos durante os protestos dos últimos dias.



Na última terça-feira, 266 mil pessoas manifestaram-se nas ruas de várias cidades francesas, de acordo com o Ministério do Interior. Os números dos grupos estudantis atingem os 450 mil manifestantes.



Ainda assim, na última quarta-feira, não se registaram confrontos violentos. O mesmo não se poderá dizer sobre a manifestação agendada para esta quinta-feira.



Centenas de escolas permanecem encerradas em França. Os alunos dos liceus e das universidades privadas juntaram-se aos protestos desta tarde, como forma de solidariedade para com a luta contra a desigualdade na educação. Minutos mais tarde, as forças de segurança prepararam uma carga com os veículos pesados, com a intenção de fazer dispersar os estudantes. Se atingido pelo canhão de água, um menor pode ficar ferido.Na última terça-feira, 266 mil pessoas manifestaram-se nas ruas de várias cidades francesas, de acordo com o Ministério do Interior. Os números dos grupos estudantis atingem os 450 mil manifestantes.Ainda assim, na última quarta-feira, não se registaram confrontos violentos. O mesmo não se poderá dizer sobre a manifestação agendada para esta quinta-feira.Centenas de escolas permanecem encerradas em França.

Em Paris vive-se uma nova mobilização dos estudantes, que protestam, pela segunda semana consecutiva, por melhores condições dos edifícios escolares e de acesso ao ensino superior.As manifestações voltaram a motivar os confrontos entre os estudantes e a polícia. Para além da utilização de gás lacrimogénio,, como mecanismo de defesa sobre as ações dos jovens, que tentavam avançar para lá do cordão de segurança.