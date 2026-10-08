Liceu francês encerrado por questões de segurança

O Liceu Francês Charles Lepierre, em Lisboa, foi encerrado esta quinta-feira de manhã por razões de segurança.





Ao que a RTP apurou, os alunos estariam a preparar um bloqueio à semelhança dos protestos que têm ocorrido em escolas em França. Fonte do Liceu confirmou à RTP que o início das aulas foi adiado para todos os estudantes do estabelecimento de ensino.





Tanto quanto foi possível apurar, a decisão terá sido tomada em articulação com a Embaixada de França em Portugal.





Contactada pela RTP, fonte da assessoria de imprensa da Embaixada disse que, para já, não dispõe de mais informações sobre o assunto.



O encerramento do estabelecimento acontece num contexto de forte mobilização estudantil em França. Os protestos começaram há cerca de duas semanas numa escola secundária da região de Paris, mas rapidamente se alargaram a várias zonas do país, transformando-se num movimento nacional de contestação e pressão sobre o Governo francês.



Os manifestantes exigem melhorias no ensino e nas escolas e, de forma inesperada, receberam o apoio dos sindicatos, dos encarregados de educação e também de partidos de esquerda.





Centenas de escolas foram encerradas na sequência dos protestos, que têm sido marcados por confrontos com as autoridades e episódios de violência.

Entretanto, uma nota enviada na quarta-feira aos encarregados de educação, a direção do Liceu Francês terá informado que, por razões de segurança, tinha sido decidido adiar o início das aulas previstas para esta quinta-feira.Na terça-feira,no âmbito dos protestos estudantis. Quasee mais de