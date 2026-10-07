Distúrbios em França. Lecornu garante que autoridades "não têm instruções para confrontar alunos"

O chefe de Governo francês afirmou que “os momentos de diálogo iniciados hoje continuarão a partir de amanhã (quinta-feira) em cada escola secundária e até à próxima semana”.

"Primeiras decisões do Governo" apresentadas no final do mês

O chefe do Executivo voltou a assegurar que "as primeiras decisões do Governo serão apresentadas no final do mês de outubro" para dar resposta à crise.





O primeiro-ministro recordou que o projeto de orçamento para 2027 previa aumentar as dotações para a educação para 64 mil milhões de euros, “ou seja, um aumento de 1,2 mil milhões de euros em relação ao ano anterior”.



O primeiro-ministro francês falou esta quarta-feira ao país na sequência dos cada vez mais violentos protestos estudantis no país, nos quais centenas de pessoas já registaram ferimentos., assegurou Sébastien Lecornu, reiterando o seu “apoio” às autoridades.“A sua missão é proteger os bens, mas sobretudo as pessoas, fazer cumprir a lei e permitir o acesso às escolas. Para tal, têm de agir de forma proporcionada, num contexto muitas vezes muito difícil”, acrescentou.Lecornu reconheceu, porém, queSegundo o primeiro-ministro, a plataforma de consulta aberta criada na segunda-feira pelo Ministério da Educação já recolheu mais de 40.000 contribuições, nomeadamente sobre as condições dos liceus franceses.Lecornu anunciou ainda, na organização do horário escolar e na transparência da plataforma de acesso ao Ensino Superior.