Confrontos entre forças do governo e Houthis no Iémen deixam 63 mortos

Pelo menos 23 soldados do governo foram mortos em ataques com mísseis e drones realizados pelos Houthis nas províncias de Taiz e Lahj, afirmou um responsável militar do governo à agência de notícias francesa AFP.

Do lado dos Houthi, fontes militares relataram 40 combatentes mortos em ataques sauditas e combates terrestres.

Os Houthis, que estão no poder numa parte do Iémen, controlam agora toda a costa iemenita no Mar Vermelho, reforçando assim o seu domínio sobre o estratégico estreito de Bab el-Mandeb, que liga a Europa à Ásia através do Canal do Suez.

Alguns bombardeamentos atingiram torres de telecomunicações na província de Taiz e causaram quatro mortos, incluindo três crianças, segundo os Houthis.

Na Arábia Saudita, uma pessoa foi morta após a queda de destroços durante a interceção de um drone na província de Taéf, pela primeira vez desde a retomada das hostilidades em julho.

"O incidente fez uma vítima mortal, de nacionalidade iemenita, e feriu uma saudita e um paquistanês, que se encontra em estado crítico", anunciou a Defesa Civil saudita.

Foram divulgadas raras imagens, nas quais se pode ver socorristas a inspecionar uma habitação destruída e com as paredes crivadas de impactos, bem como um carro cujo vidro traseiro foi destruído.

Desde a sua ofensiva - relâmpago, os Houthis relatam todos os dias dezenas de ataques de retaliação conduzidos pela Arábia Saudita.

A sua tomada de controlo da costa gerou receios a nível internacional, sendo o transporte marítimo mundial já fortemente afetado pelo bloqueio do estreito de Ormuz por Teerão, do outro lado da península arábica, desde o início da guerra no Médio Oriente.

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