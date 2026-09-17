Confrontos entre forças do governo e Houthis no Iémen deixam 63 mortos
Os combates entre as forças governamentais iemenitas e os Houthis no Iémen deixaram 63 mortos em ambos os lados nas últimas 24 horas, disseram hoje fontes militares do país.
Pelo menos 23 soldados do governo foram mortos em ataques com mísseis e drones realizados pelos Houthis nas províncias de Taiz e Lahj, afirmou um responsável militar do governo à agência de notícias francesa AFP.
Do lado dos Houthi, fontes militares relataram 40 combatentes mortos em ataques sauditas e combates terrestres.
Os Houthis, que estão no poder numa parte do Iémen, controlam agora toda a costa iemenita no Mar Vermelho, reforçando assim o seu domínio sobre o estratégico estreito de Bab el-Mandeb, que liga a Europa à Ásia através do Canal do Suez.
Alguns bombardeamentos atingiram torres de telecomunicações na província de Taiz e causaram quatro mortos, incluindo três crianças, segundo os Houthis.
Na Arábia Saudita, uma pessoa foi morta após a queda de destroços durante a interceção de um drone na província de Taéf, pela primeira vez desde a retomada das hostilidades em julho.
"O incidente fez uma vítima mortal, de nacionalidade iemenita, e feriu uma saudita e um paquistanês, que se encontra em estado crítico", anunciou a Defesa Civil saudita.
Foram divulgadas raras imagens, nas quais se pode ver socorristas a inspecionar uma habitação destruída e com as paredes crivadas de impactos, bem como um carro cujo vidro traseiro foi destruído.
Desde a sua ofensiva - relâmpago, os Houthis relatam todos os dias dezenas de ataques de retaliação conduzidos pela Arábia Saudita.
A sua tomada de controlo da costa gerou receios a nível internacional, sendo o transporte marítimo mundial já fortemente afetado pelo bloqueio do estreito de Ormuz por Teerão, do outro lado da península arábica, desde o início da guerra no Médio Oriente.
ATR // RBF