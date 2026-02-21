Mundo
Confrontos na Albânia. Manifestantes querem demissão do primeiro-ministro
A Albânia foi palco de violentos confrontos na última noite. Os manifestantes concentraram-se em frente ao parlamento, tendo sido lançados "cocktails molotov".
A polícia respondeu com gás lacrimogeneo e canhões de água, o que gerou confrontos com os manifestantes.
O protesto foi convocado pelo principal partido da oposição, depois da ministra das Infraestruturas ter sido acusada de interferir em contratos públicos.
Os manifestantes querem a demissão do primeiro-ministro da Albânia.
