Suspeito de atropelamento no Chiado capturado pela PSP

O homem fugiu sexta-feira à noite, depois de ter abalroado vários veículos e ter ferido cinco pessoas. Duas foram levadas para o hospital em estado grave.





O suspeito estava em fuga e terá usado um carro roubado na altura do atropelamento, avançou a polícia.



Na sexta-feira à noite, uma viatura na zona do Chiado entrou em despiste e acabou por embater num ciclomotor, atropelando cinco pessoas, duas das quais com ferimentos graves, e o condutor, após o incidente, fugiu a pé.



As vítimas foram assistidas no local e levadas para os hospitais de São José e Santa Maria, em Lisboa, estando ainda uma jovem internada.



Desde a noite de sexta-feira que a PSP estava a tentar localizar o suspeito.



c/ Lusa



O suspeito, de 27 anos, estava em Lisboa e foi a Divisão de Investigação Criminal que o capturou, pelas 14h40 deste sábado, no Largo do Martim Moniz, em Lisboa.A meio da tarde, decorriam ainda diligências relacionadas com este caso.