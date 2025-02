Confrontos na RDCongo. Guterres diz ser tempo de mediação

Os combates da semana passada permitiram aos rebeldes do Movimento 23 de Março assumir a tomada da cidade de Goma.



Os combatentes rebeldes, apoiados por soldados do Ruanda, lançaram também uma ofensiva na província de Kivu, no sul do país.



Os esforços diplomáticos para encontrar uma solução para a situação no Congo ainda não produziram efeito.



O secretário-geral das Nações Unidas apela ao respeito pela soberania e pela integridade territorial da República Democrática do Congo.