Congresso dos EUA aprova financiamento do governo até final de setembro 

Já aprovada na sexta-feira pelo Senado com apoio de democratas e republicanos, a lei sai assim do Congresso para promulgação pelo Presidente Donald Trump, que insistiu nas últimas horas para que aquela fosse submetida à sua assinatura rapidamente e sem alterações.

Dado que os trabalhos da câmara baixa do Congresso estiveram suspensos no fim-de-semana, a análise e discussão da legislação pelos congressistas apenas teve início na segunda-feira, deixando algumas agências sem receber as verbas necessário ao seu funcionamento contínuo.

Com a medida hoje enviada para promulgação por Trump, o DHS tem aprovado financiamento por apenas duas semanas, enquanto legisladores de ambos os partidos negoceiam possíveis alterações no Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE), cujas operações os democratas querem restringir.