Congresso dos EUA certifica resultados das presidenciais

Washington reforçou a segurança quatro anos depois de o mesmo processo ter sido perturbado por centenas de apoiantes de Donald Trump, num ataque que resultou na morte de várias pessoas, em centenas de feridos e milhares de acusações judiciais.



Com o país a preparar-se para o regresso do presidente que alegadamente instigou o ataque, os membros do congresso vão oficializar a sua vitória numa sessão classificada como “evento especial de segurança”.



Esta classificação acarreta um aumento dos recursos federais para reforçar a segurança e, com isso, as autoridades procuram evitar a repetição dos acontecimentos de 2021.



Sobre a efeméride de hoje ecoa também a promessa de campanha de Trump de conceder perdões aos seus apoiantes acusados nos tumultos: mais de 1.500 pessoas, a maioria delas com acusações menores, e das quais cerca de 1.000 já foram condenadas, 650 das quais a penas de prisão.



Além da certificação dos resultados, Washington recebe também o caixão do antigo Presidente Jimmy Carter, que será homenageado com um funeral de Estado na terça-feira, no Capitólio.