Conselho da UE apela a ação contra "níveis alarmantes" de antissemitismo

Em comunicado, o Conselho da UE anunciou que foi aprovada hoje uma declaração que alerta para os "níveis alarmantes" de antissemitismo na União Europeia.

"A UE está inequivocamente contra todas as formas de antissemitismo, racismo, ódio e discriminação", dá conta a nota divulgada.

O Conselho da UE exortou os Estados-membros a "ações mais veementes para combater este fenómeno".

Bruxelas quer que seja feito mais para combater a "negação e trivialização" do Holocausto e as comunidades online que têm como alvo as comunidades judaicas, com o objetivo de "diminuir a memória história, ameaçando a coesão e segurança das sociedades democráticas europeias".

Por isso, o Conselho da UE "convida todos os Estados-membros, a Comissão [Europeia], a Agência para os Direitos Fundamentais da UE" a "intensificarem os esforços para combater o antissemitismo".