"Conselho de Paz" para Gaza. EUA divulgam lista que inclui Marco Rubio e Tony Blair

Um comité tecnocrático composto por 15 personalidades palestinianas deverá administrar provisoriamente o território, sob a tutela do Conselho de Paz.

C/agências

A Casa Branca divulgou, na sexta-feira, uma lista de autoridades nomeadas pelo presidente norte-americano que vão ter como função supervisionar a reconstrução de Gaza e o período de transição, sendo Donald Trump a presidir a este conselho., refere um comunicado da Casa Branca., adianta.Segundo a composição do Conselho de Paz para a Faixa de Gaza, anunciada por Trump, inclui-seO enviado especial norte-americanoIntegra ainda Robert Gabriel, vice-conselheiro de segurança nacional norte-americano e o bilionário norte-americano Marc Rowan.Muitos especialistas e defensores dos direitos humanos consideram que a nomeação de Trump para supervisionar um conselho que governe um território estrangeiro assemelha-se a uma estrutura colonial, enquanto a participação de Blair é criticada devido ao papel que teve na guerra do Iraque.A Casa Branca não detalhou as responsabilidades de cada membro do "Conselho Executivo fundador". E nos nomes não se inclui nenhum palestiniano. Washington garante, contudo, que serão anunciados nas próximas semanas outro membros.Cada um dos nomeados, refere a Casa Branca,O enviado especial de Trump para a Faixa de Gaza e Ucrânia, Steve Witkoff, tinha anunciado na quarta-feira que o plano norte-americano para o fim da guerra no território tinha entrado na segunda fase.Esta fase está centrada no desarmamento do movimento islamita palestiniano Hamas e inclui a formação do Conselho de Paz para Gaza, que irá supervisionar um comité palestiniano de tecnocratas, temporário e apolítico, que começou também hoje os seus trabalhos.