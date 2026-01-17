"Conselho de Paz" para Gaza. EUA divulgam lista que inclui Marco Rubio e Tony Blair

Mundo
O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, e o ex-primeiro-ministro britânico, Tony Blair, vão integrar o "conselho de paz", que vai governar a Faixa de Gaza. A informação foi anunciada pelo próprio Donald Trump, que irá presidir este órgão.
A Casa Branca divulgou, na sexta-feira, uma lista de autoridades nomeadas pelo presidente norte-americano que vão ter como função supervisionar a reconstrução de Gaza e o período de transição, sendo Donald Trump a presidir a este conselho.
“O Conselho de Paz desempenhará um papel essencial no cumprimento dos 20 pontos do plano presidencial, proporcionando supervisão estratégica, mobilizando recursos internacionais e garantindo a responsabilização à medida que Gaza transita do conflito para a paz e o desenvolvimento”, refere um comunicado da Casa Branca.
“Para concretizar a visão do Conselho de Paz sob a Presidência Trump, foi formado um conselho executivo fundador, composto por líderes nas áreas da diplomacia, desenvolvimento, infraestruturas e estratégia económica”, adianta.
Segundo a composição do Conselho de Paz para a Faixa de Gaza, anunciada por Trump, inclui-se o secretário de Estado Marco Rubio e o antigo primeiro-ministro britânico Tony Blair. O enviado especial norte-americano Steve Witkoff também fará parte do órgão, assim como o genro do presidente, Jared Kushner, e o presidente do Banco Mundial, Ajay Banga. Integra ainda Robert Gabriel, vice-conselheiro de segurança nacional norte-americano e o bilionário norte-americano Marc Rowan.
Muitos especialistas e defensores dos direitos humanos consideram que a nomeação de Trump para supervisionar um conselho que governe um território estrangeiro assemelha-se a uma estrutura colonial, enquanto a participação de Blair é criticada devido ao papel que teve na guerra do Iraque.
A Casa Branca não detalhou as responsabilidades de cada membro do "Conselho Executivo fundador". E nos nomes não se inclui nenhum palestiniano. Washington garante, contudo, que serão anunciados nas próximas semanas outro membros.
Cada um dos nomeados, refere a Casa Branca, supervisionará “uma pasta definida, crucial para a estabilização e o sucesso a longo prazo de Gaza, incluindo, entre outros, o desenvolvimento, a governação, as relações regionais, a reconstrução, a atração de investimento, o financiamento em grande escala e a mobilização de capital”.
Um comité tecnocrático composto por 15 personalidades palestinianas deverá administrar provisoriamente o território, sob a tutela do Conselho de Paz.
O enviado especial de Trump para a Faixa de Gaza e Ucrânia, Steve Witkoff, tinha anunciado na quarta-feira que o plano norte-americano para o fim da guerra no território tinha entrado na segunda fase.
Esta fase está centrada no desarmamento do movimento islamita palestiniano Hamas e inclui a formação do Conselho de Paz para Gaza, que irá supervisionar um comité palestiniano de tecnocratas, temporário e apolítico, que começou também hoje os seus trabalhos.
C/agências
