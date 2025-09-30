Conselho de Segurança da ONU aprova força mais robusta contra gangues no Haiti

A resolução, da autoria do Panamá e dos Estados Unidos, recebeu 12 votos a favor e três abstenções - China, Paquistão e Rússia.

A resolução agora aprovada também solicita que o secretário-geral da ONU estabeleça um Escritório de Apoio das Nações Unidas no Haiti.

O Haiti há muito que sofre com a violência de grupos criminosos organizados que cometem homicídios, violações, pilhagens e raptos, num contexto de instabilidade política crónica.