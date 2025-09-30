Conselho de Segurança da ONU aprova força mais robusta contra gangues no Haiti
O Conselho de Segurança da ONU aprovou esta terça-feira uma resolução que autoriza os Estados-membros a transformar a Missão de Apoio Multinacional à Segurança no Haiti numa "Força de Supressão de Gangues" por um período inicial de 12 meses.
A resolução, da autoria do Panamá e dos Estados Unidos, recebeu 12 votos a favor e três abstenções - China, Paquistão e Rússia.
A resolução agora aprovada também solicita que o secretário-geral da ONU estabeleça um Escritório de Apoio das Nações Unidas no Haiti.
O Haiti há muito que sofre com a violência de grupos criminosos organizados que cometem homicídios, violações, pilhagens e raptos, num contexto de instabilidade política crónica.