Conselho de Segurança da ONU condenam uso da fome como instrumento de guerra. Estados Unidos de fora
Reuters
A declaração de fome em Gaza foi discutida no Conselho de Segurança das Nações Unidas. E quase todos os membros permanentes do conselho concordaram com a declaração, condenando o uso da fome como instrumento de guerra.
A representante israelita deixou muitas criticas ao relatório feito pelo quadro integrado de classificação da segurança alimentar das Nações Unidas.
Israel tem acusado o relatório de ser uma fraude. O embaixador da Palestina - Ryad Mansour - desafiou os cépticos a irem ver com os próprios olhos.