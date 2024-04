Foto: Anadolu via AFP

Também Joe Biden vai reunir os líderes do G7. O presidente norte-americano garante que "o apoio à segurança de Israel é de ferro".



Por todo o mundo, as manifestações de condenação sucedem-se. Mas na capital do Irão a noite foi de festejos: as ruas encheram-se de pessoas que celebraram o ataque ao território israelita.