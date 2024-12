Conselho de Segurança da ONU vai debater crise na Síria

Hasan Belal - EPA

O presidente sírio fugiu ontem do país, e refugiou-se, precisamente, em território russo.



A Síria acordou esta manhã, pela primeira em várias décadas, sem Assad no poder, devido à conquista da capital, Damasco, por um movimento de rebeldes, composto maioritariamente por grupos islamitas.



Um dos primeiros passos foi a libertação de prisioneiros que tinham sido colocados atrás das grades pelo regime.



Acontecimentos que têm sido celebrados dentro e fora do território sírio.



Uma ofensiva liderada pela Organização de Libertação do Levante, juntamente com outras fações apoiadas pela Turquia, levou a uma mudança no poder, na Síria.