Conselho de Segurança da ONU condenam uso da fome como instrumento de guerra. Estados Unidos de fora

por Antena 1

Reuters

A declaração de fome em Gaza foi discutida no Conselho de Segurança das Nações Unidas. E quase todos os membros permanentes do conselho concordaram com a declaração, condenando o uso da fome como instrumento de guerra.

Mas de fora da declaração final ficaram os Estados Unidos, com a recusa da embaixadora Dorothy Shea em atribuir a Israel a intenção de deixar à fome os palestinianos.

A representante israelita deixou muitas criticas ao relatório feito pelo quadro integrado de classificação da segurança alimentar das Nações Unidas.

Israel tem acusado o relatório de ser uma fraude. O embaixador da Palestina - Ryad Mansour - desafiou os cépticos a irem ver com os próprios olhos.
