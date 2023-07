Conselho de Segurança. Putin quer "maior coordenação" com Moçambique

, afirmou Putin em São Petersburgo.De acordo com o presidente russo, os Ministérios dos Negócios Estrangeiros dos dois países encontram-se já em consultas sobre tal objetivo.

O presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, deu início na quinta-feira a uma visita de trabalho à Rússia.



Num encontro com Filipe Nyusi, VReferindo o que descreveu como “boas perspetivas” para a cooperação económica bilateral, o presidente russo recordou que, no ano passado, o volume de negócios “cresceu 14,5 por cento”. “A dinâmica positiva continuou entre janeiro e abril deste ano, com crescimento de 35 por cento”, vincou.

Putin apontou boas perspetivas de cooperação com Moçambique nos domínios da extração de gás, levantamento geológico, energia elétrica, agricultura e pescas.



, enumerou o chefe de Estado russo, que assinalou também o reforço do apoio do seu país a Moçambique em matéria de educação., fez notar.

“Maior investimento empresarial”

No quadro da cimeira de São Petersburgo,. Dos cinco países de Língua Portuguesa, apenas Moçambique e Guiné-Bissau fizeram representar-se pelos respetivos chefes de Estado.“Reuni-me esta tarde em São Petersburgo com o Presidente Putin, onde trocamos informações sobre a situação nos nossos dois países e o estágio da nossa cooperação bilateral.", escreveu Nyusi no Facebook.

“Para este fim, apoiamos o incremento das trocas comercias e intercâmbios empresariais bem como a necessidade de concretizar os instrumentos de cooperação existentes”, prosseguiu.

c/ Lusa