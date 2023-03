Conselho Europeu debate reforço do apoio à Ucrânia

O Conselho Europeu arranca hoje de manhã, às 11h30 de Bruxelas (10h30 de Lisboa), com o encontro com António Guterres, em formato de almoço de trabalho.Naquela que é a primeira cimeira de chefes de Estado e de Governo dos 27 desde que se assinalou o primeiro aniversário do início da ofensiva militar russa, a 24 de fevereiro de 2022, os líderes europeus vão prosseguir discussões sobre o apoio da União Europeia (UE) à Ucrânia, estando previsto que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, volte a intervir no encontro por videoconferência, isto depois de ter estado fisicamente presente na cimeira anterior, a 9 de fevereiro passado.Apesar de a Ucrânia voltar a marcar o Conselho Europeu, à imagem do sucedido ao longo do último ano, os líderes da UE têm ainda em agenda muitos outros tópicos, a maioria de cariz económico, designadamente a estratégia do bloco comunitário para melhorar a competitividade a longo prazo e aprofundar o mercado único, na sequência de recentes propostas apresentadas pela Comissão Europeia, e a política energética e comercial dos 27, assim como uma “breve” discussão sobre migrações.Portugal está representado na cimeira pelo primeiro-ministro, António Costa.