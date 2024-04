Conselho luso-americano lança pesquisa para saber mais sobre portugueses nos EUA

Estes dados permitirão ao Conselho e aos líderes comunitários identificar tendências e os problemas e prioridades da comunidade luso-americana, segundo disse à Lusa a investigadora Dulce Maria Scott, da Anderson University, que analisará os resultados.

"Esta pesquisa vai dar-nos dados que não conseguimos obter em mais lado nenhum", afirmou a académica, explicando que as áreas de foco são aquelas que não estão incluídas na American Community Survey (ACS), conduzida pelo gabinete do Censo.

"Eles têm dados sobre demografia e variáveis socioeconómicas", detalhou, "mas não incluem questões sobre as conexões que as pessoas têm com a sua cultura, a sua comunidade e Portugal".

O primeiro Index foi realizado em 2017 sem uma amostra representativa e o segundo decorreu entre 2019 e 2020. Agora, com a introdução de novas questões e remoção de outras, a equipa espera conseguir entre 1.500 e 2.000 respostas representativas da população de origem portuguesa nos EUA, que ronda 1,4 milhões.

"Estamos a usar as redes sociais e a trabalhar com organizações e universidades para atingir a quota pretendida", disse Dulce Scott, referindo que é mais fácil receber respostas da Califórnia que do Massachusetts, por exemplo.

Um dos objetivos é perceber que tendências estão a acontecer nas várias gerações de portugueses, entre imigrantes, filhos e netos de imigrantes nascidos nos EUA e por aí adiante.

"É muito importante traçar a integração de luso-americanos na sociedade americana" e "perceber se estão a manter as suas comunidades distintivas, a sua cultura", frisou.

Para o Conselho Luso-Americano, também é interessante identificar quais são os problemas sociais mais salientes nas comunidades e quais as prioridades em termos de investimento de tempo e recursos.

"Querem mais aulas de português? Querem a construção de monumentos ou coisas relacionadas com a herança cultural portuguesa?", exemplificou Scott. Nas pesquisas anteriores, os inquiridos disseram estar preocupados com a capacidade de manter salões e outras organizações comunitárias nas gerações futuras.

"A PALCUS está à procura de questões onde possa tomar ação ou assistir outros a fazê-lo, para a manutenção da cultura distinta e estrutura organizacional da diáspora, que foi criada pela geração imigrante" nos Estados Unidos, acrescentou.

O tema tem ganhado importância devido ao declínio substancial da emigração portuguesa para os EUA e a passagem de testemunho àqueles que já nasceram no país.

"Não é útil apenas para a PALCUS, há muitas organizações ao nível local e estadual que podem beneficiar desta informação", referiu a académica.

Por exemplo, se as pessoas disserem que querem mais representação política de luso-americanos, então as organizações podem investir na eleição de políticos de origem portuguesa, disse.

Uma das novas questões é sobre a orientação política, desde "liberal" a "conservador" ou "neutro" (mas não em quem a pessoa vota).

"A importância desta questão emergiu porque as pessoas estavam a questionar-se sobre o posicionamento da comunidade portuguesa", descreveu.

Outra questão nova é sobre o envolvimento das pessoas nas suas comunidades, como pertença a organizações e participação em eventos culturais.

A pesquisa tem 49 perguntas, menos vinte que a edição anterior, e está organizada de forma a ser intuitiva e evitar que as pessoas desistam a meio.

A decorrer online, através do link www.buff.ly/3Ujv4NJ, a pesquisa estará aberta durante alguns meses até que seja alcançada uma amostra representativa.

Dulce Scott disse que a intenção é apresentar os resultados antes ou por altura da 26.ª gala PALCUS, que decorrerá a 12 de outubro.