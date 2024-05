Conservador José Raul Mulino vence presidenciais no Panamá

O presidente do Tribunal Eleitoral (TE), Alfredo Junca, anunciou no domingo à noite a vitória a Mulino num telefonema transmitido ao vivo pela televisão do Panamá.

Mulino, antigo ministro da Segurança, de 64 anos, tinha quase 35% dos votos com mais de 92% das urnas já contabilizadas.

O sistema eleitoral do Panamá não prevê uma segunda volta, por isso a presidência vai para o candidato com o maior número de votos, não sendo necessário obter mais de 50%.

"Não me sinto encorajado por confrontos de qualquer tipo", afirmou Mulino, garantindo que vai procurar o consenso político e promover "um Governo que seja a favor do setor privado", mas sem esquecer os mais necessitados.

O candidato de centro-direita Ricardo Lombana, que ficou em segundo lugar na votação de domingo com um programa centrado no combate à corrupção, já falou com os apoiantes e reconheceu a vitória de Mulino.

No entanto, Lombana avisou o futuro chefe de Estado para não "se afastar da vontade popular", não "se atrever a privatizar a educação", "usar métodos autoritários para reprimir o povo" ou renegociar um polémico contrato de mineração.

No final de novembro, o Supremo Tribunal de Justiça do Panamá decidiu que a extensão da exploração na maior mina de cobre da América Central, acordada pelo ainda Presidente Laurentino Cortizo, era inconstitucional.

A extensão gerou semanas de protestos e bloqueios nas principais estradas do país.

Cerca de três milhões de eleitores do Panamá foram no domingo às urnas para eleger o novo presidente do país, sucessor de Laurentino Cortizo, numa corrida que tinha sido antecedida de uma batalha judicial.

Na sexta-feira, o CSJ ratificou a candidatura de José Raul Mulino, substituto de última hora do ex-presidente Ricardo Martinelli, que era o candidato presidencial do partido Realizando Metas (RM).

Além do novo chefe de Estado, foram eleitos 20 deputados ao Parlamento Centro-Americano, 71 deputados à Assembleia Nacional, 81 presidentes de câmara, 701 representantes municipais e 11 vereadores, para mandatos até 30 de junho de 2029.