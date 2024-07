Conservadores e Reformistas Europeus crescem para 84 eurodeputados

Em comunicado, o ECR dá conta de que, concluído o processo de integração de eurodeputados depois das eleições no início de junho, vai iniciar a legislatura com 84 eleitos.

É um crescimento em relação aos 62 eurodeputados com que o ECR iniciou a anterior, em 2019, e aos 69 que faziam parte desta família política antes das eleições para o Parlamento Europeu (PE).

O ECR é atualmente o terceiro grupo político com maior representação no hemiciclo europeu, tendo ultrapassado os liberais do Renovar a Europa, mas ainda é necessário fechar as contas para dar como certo que os conservadores têm mais eurodeputados.

O Parlamento Europeu ainda não atualizou os resultados para refletir estas alterações na composição da bancada do ECR.