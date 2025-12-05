Consultora de obra que levou a incêndio em Hong Kong anuncia fim de atividade

Segundo o jornal de Hong Kong South China Morning Post (SCMP), a decisão da consultora Will Power Architects, responsável pela supervisão das obras de renovação do complexo Wang Fuk Court, tornou-se pública após a detenção dos dois diretores da empresa, juntamente com outros 19 suspeitos, numa operação policial ligada ao incêndio.

Várias empresas de gestão imobiliária confirmaram ter recebido notificações escritas e verbais sobre o encerramento da Will Power, uma entidade-chave num projeto avaliado em 336 milhões de dólares de Hong Kong (cerca de 36 milhões de euros).

O antigo presidente da Associação de Empresas de Gestão Imobiliária da região, Johnnie Chan, alertou para a urgência de as associações de proprietários obterem apoio jurídico e técnico, face à possível paralisação das obras de renovação.

A Will Power partilhava responsabilidades no projeto com o empreiteiro principal Prestige Construction and Engineering, a gestora ISS EastPoint e várias subcontratadas encarregadas dos sistemas de segurança, incluindo a Victory Fire Engineering.

As autoridades revelaram que sete das 20 amostras de redes de proteção recolhidas nas torres afetadas não passaram nos testes de resistência ao fogo.

Além disso, destacaram que as placas de espuma de poliuretano de baixa qualidade usadas nos andaimes funcionaram como um acelerador decisivo da propagação vertical das chamas.

A polícia efetuou novas detenções entre pessoal ligado ao fornecimento e manutenção de sistemas de proteção contra incêndios, somando-se às detenções anteriores de administradores, consultores e equipas de montagem de andaimes, todos sob investigação por alegados crimes de negligência grave e corrupção.

A deputada e advogada Doreen Kong advertiu, em declarações ao SCMP, que o encerramento da consultora pode deixar os proprietários sem meios reais de compensação, devido à proteção legal que isenta estas empresas de responsabilidade civil direta.

Peritos do setor alertaram ainda que, mesmo que se comprove negligência, as hipóteses de recuperação de custos perante uma firma com capital reduzido ou em risco de insolvência são mínimas.