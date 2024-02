João Gomes Cravinho voltou a mostrar preocupação com a situação humanitária da população da Faixa de Gaza. O ministro dos Negócios Estrangeiros assinalou que Portugal continuará a apoiar o trabalho das Nações Unidas no terreno com continuação do financiamento da UNRWA, agência para os refugiados acusada de ter funcionários membros do Hamas.