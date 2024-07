Convenção republicana. RTP acompanha primeiro discurso de Donald Trump após ataque

A RTP3 vai ter uma emissão especial esta sexta-feira entre as 2h30 e as 4h30 para acompanhar em direto o discurso de Donald Trump na Convenção Republicana.

O candidato republicano dirige-se à convenção menos de uma semana depois de ter sido atingido a tiro durante uma ação de campanha, no último fim de semana. Trump sofreu ferimentos ligeiros numa orelha num comício que decorria na Pensilvânia.



O discurso está previsto para as 3h09 e terá 55 minutos de duração. A RTP3 terá convidados em estúdio para a antevisão e análise, bem como reportagem em direto a partir de Milwaukee, nos Estados Unidos, com os enviados especiais da RTP, Cândida Pinto e Ricardo Guerreiro.