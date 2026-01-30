Cooperação Portugal -Cabo Verde prioriza formação de especialistas clínicos

"O comunicado conjunto de hoje reflete uma visão comum com enfoque na formação de recursos humanos, no setor farmacêutico e em áreas clínicas prioritárias", referiu a ministra da Saúde, numa conferência de imprensa conjunta, no final da visita de três dias, a Cabo Verde.

"Assume também relevância o desenvolvimento de um modelo mais estruturado e clinicamente orientado de evacuações [transferências de doentes], apoiado pela telemedicina, com redução de saídas evitáveis a par de um reforço das capacidades locais", acrescentou.

Segundo o ministro da Saúde cabo-verdiano, o objetivo é que a cooperação com Portugal ajude a formar especialistas nas áreas que mais pesam nas deslocações para unidades de saúde no exterior: "oftalmologia, cardiologia, ortotraumatologia e parte da oncologia", no que respeita aos tratamentos que requerem radioterapia, que ainda não existe em Cabo Verde.

Desde quarta-feira, a par de visitas a centros de saúde e hospitais da ilha de Santiago, os dois governantes fizeram-se acompanhar de equipas técnicas que se debruçaram sobre o Programa de Cooperação em Saúde e memorandos de entendimento celebrados na VII Cimeira Bilateral, realizada em Lisboa, há um ano.

As modalidades de reforço da formação podem ir das missões médicas à telemedicina.

A declaração conjunta prevê também um reforço de ações conjuntas de vigilância epidemiológica, emergência medica e resposta a situações de catástrofe.

Uma reunião da subcomissão de saúde dedicada aos dossiês bilaterais deverá realizar-se até final de março para detalhar os compromissos.