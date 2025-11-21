COP Brasil. Último dia oficial de negociações









Os trabalhos na COP recomeçam depois do fogo na área dos pavilhões da chamada 'Zona Azul' administrada pela ONU e onde decorrem as negociações e estão representados os países que participam na 30.ª conferência das Nações Unidas sobre o Clima (COP30).



Toda a zona foi evacuada e 21 pessoas tiveram de ser assistidas, 19 das quais por inalação de fumo e outras duas por crises ansiedade relacionada com a situação.





Os países voltarão a sentar-se à mesa para tentar chegar a um consenso em temas que continuam controversos, nomeadamente o objetivo de abandonar progressivamente os combustíveis fósseis.A necessidade de uma transição para o abandono dos combustíveis fósseis foi mencionada oficialmente pela primeira vez há dois anos na COP28, no Dubai, mas não ficou claro como nem quando.Perante esta lacuna, o Presidente brasileiro, Lula da Silva, lançou na abertura da COP30 a ideia de um roteiro e um primeiro rascunho de texto apresentado na terça-feira pelo Brasil apresentava como uma das opções a serem negociadas a criação de uma "mesa redonda ministerial" para apoiar os países no desenvolvimento desses roteiros destinados a "superar gradualmente a dependência dos combustíveis fósseis".O presidente da COP30, o diplomata André Correa do Lago, está sob pressão de cerca de 200 países reunidos em Belém desde a semana passada para elaborar um texto capaz de alcançar um consenso, de acordo com as regras da COP.O último rascunho do texto, no entanto, não faz menção às energias fósseis.Mais de 30 países escreveram na quinta-feira à presidência brasileira da conferência climática da ONU (COP30) a pedir que reveja a proposta de acordo final e inclua um roteiro para a eliminação gradual das energias fósseis."Estamos profundamente preocupados com a proposta atual, a aceitar ou a rejeitar", escrevem a Colômbia, França, Reino Unido, Alemanha, entre mais de três dezenas de países, de acordo com uma lista fornecida pela delegação colombiana à AFP.A França e a Bélgica confirmaram a assinatura.Um grupo de cientistas classificou como provocatórias as propostas apresentadas até agora na conferência do clima de Belém de roteiros para a eliminação dos combustíveis fósseis e para o fim da desflorestação.