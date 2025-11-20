Incêndio na COP30. Ministra confirma que "todos os portugueses estão bem"

Após as chamas terem deflagrado junto ao Pavilhão de África perto das 14h00 (17h00 em Lisboa), o fogo foi controlado em aproximadamente seis minutos e dado como extinto. Todo o recinto da cimeira do clima foi evacuado "em segurança" por indicação dos bombeiros.





"Estou bem, assim como toda a delegação portuguesa. Nós fomos dos primeiros a sair".

"Vamos todos embora!" A ministra do Ambiente e da Energia, Maria da Graça Carvalho, que se encontrava no Pavilhão de Portugal, relativamente perto do local onde deflagram as chamas, contou à RTP:





Em direto de Belém, no Pará, a ministra explicou que na altura do incidente a maior parte dos membros da delegação portuguesa se encontrava no Pavilhão de Portugal a "fazer a preparação das reuniões" e "esses saíram logo".





"Depois ficámos preocupados porque haviam pesssoas que não estavam lá", nomeadamente deputados portugueses do Parlamento Europeu e jornalistas, que foram posteriormente "todos contactados" e que, segundo disse, "estão todos bem".



A ministra do Ambiente contou que apenas sentiu o cheiro e não viu a chama mas que ainda assim deu indicações para abandonar o recinto para o mais longe possível: "Assim que comecei a sentir que havia um cheiro que podia ser perigoso, "vamos todos embora, vamos sair daqui para longe, eu afastei-me bastante".





