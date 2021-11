COP26. EUA e UE anunciam compromisso para cortar com emissões de metano

No total,, em relação aos valores de 2020.

“O metano é um dos gases que podemos reduzir mais rapidamente”, disse Ursula Von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, ao lado do Presidente Joe Biden, passando depois a lembrar que esse gás é responsável por “cerca de 30 por cento” do aquecimento global desde a Revolução Industrial.





“É uma das coisas mais eficazes que podemos fazer” para limitar a 1.5 graus centígrados o aumento das temperaturas médias globais, justificou Ursula von der Leyen. “Não podemos esperar até 2050, temos de cortar as emissões rapidamente”.



Joe Biden frisou, por sua vez, que o compromisso na redução do metano vai fazer uma enorme diferença não só nas alterações climáticas, mas também na vida das pessoas: trará mais saúde, melhores fornecimentos de comida, impulsionará a economia e permitirá às empresas poupar dinheiro e criar mais postos de trabalho. Joe Biden salientou que o metano é responsável por cerca de metade do aquecimento global atual.



“Isto não é apenas algo que temos de fazer para proteger o ambiente para as gerações futuras, é uma enorme oportunidade”, declarou o líder dos Estados Unidos na COP26, ao anunciar um “compromisso decisivo”.





fazer com que a Agência de Proteção Ambiental e o Departamento de Transportes trabalhem no sentido de reduzir as emissões de metano dos gasodutos e oleodutos.



Além disso, o Governo norte-americano vai começar a trabalhar com agricultores e criadores de animais para consumo para os ajudar a reduzir as emissões de metano, essencialmente as provenientes do gado bovino.



O último estudo da ONU sobre esta matéria revelou que as emissões de gases de efeitos de estufa tinham atingido novos recordes. O metano - gás 80 vezes mais poluente do que o dióxido de carbono - tinha aumentado 262 por cento acima dos níveis pré-industriais.





Ainda esta terça-feira, os Estados Unidos tinham anunciado o seu regresso à High Ambition Coalition, grupo informal da ONU que fez da meta de 1.5 graus centígrados um elemento-chave do acordo de Paris.



De acordo com os cientistas, se essa meta não for atingida, alguns dos impactos das alterações climáticas, como o degelo, tornar-se-ão irreversíveis. Muitas pequenas ilhas correm mesmo o risco de inundação devido ao aumento do nível do mar.



A COP26 teve início no domingo e os trabalhos terminarão a 12 de novembro. Participam nesta cimeira líderes e representantes de cerca de 200 nações.







