COP26. EUA regressam a coligação da ONU que quer fazer cumprir meta de 1.5 graus

“A High Ambition Coalition[onde decorre a Cimeira do Clima], ao assegurar que será cumprida”, declarou um membro do Governo norte-americano.Aquela que pode ser traduzida por “Coligação da Elevada Ambição” é constituída por mais de 60 países desenvolvidos e em desenvolvimento, comprometidos a introduzir metas ambiciosas para combater as alterações climáticas.O regresso dos Estados Unidos a esta coligação pode tornar mais viável o objetivo de limitar o aumento das temperaturas a 1.5 graus centígrados.Esta terça-feira, durante os trabalhos da COP26 em Glasgow (Escócia),, de modo a que o objetivo de 1.5 graus possa ser atingido.A coligação irá também pedir aos países mais ricos que, para que estes consigam adaptar-se aos efeitos das alterações do clima.O terceiro grande objetivo deste grupo informal é o fim do financiamento à área dos combustíveis fósseis.

John Kerry, enviado-especial dos EUA para o clima, tinha referido no início deste ano que o objetivo do Acordo de Paris de limitar o aumento das temperaturas a 1,5 graus teve por base “o trabalho árduo da High Ambition Coalition e dos pequenos Estados insulares em desenvolvimento”. Em conjunto, “sentiram que esse objetivo era imperativo – e graças a Deus que o sentiram”, uma vez que a ciência veio comprová-lo, declarou.





O Presidente norte-americano, Joe Biden, junta-se assim aos países da União Europeia num acordo internacional para controlar as emissões de gases poluentes, especialmente o metano.



O último estudo da ONU sobre esta matéria revelou que as emissões de gases de efeitos de estufa tinham atingido novos recordes. O metano - gás 80 vezes mais poluente do que o dióxido de carbono - tinha aumentado 262 por cento acima dos níveis pré-industriais.



Receios pelo futuro motivaram regresso da coligação

“A High Ambition Coalition estabeleceu o padrão para o que precisa de acontecer nesta cimeira”, disse esta terça-feira Tina Stege, enviada-especial da ONU para o clima nas Ilhas Marshall, passando a enumerar as três metas do grupo para a COP26.“Começar a limitar o aumento de temperaturas a 1.5 graus; levar a cabo uma mudança radical na adaptação [dos países mais pobres], com pelo menos o dobro do financiamento atual; e assegurarmo-nos de que temos todos os recursos necessários para enfrentar esta crise, incluindo as perdas e danos que já experienciamos hoje”.Uma das nações-membros da coligação revelou aoque o receio de que a meta de 1.5 graus esteja em risco serviu de motivação para o reaparecimento do grupo informal., declarou.A High Ambition Coalition foi formada em 2014 pelo negociador-chefe para as Ilhas Marshall, com o objetivo de assegurar o Acordo de Paris, assinado um ano depois.O objetivo que quer agora fazer cumprir, de limitar a 1.5 graus o aumento das temperaturas, requer, em comparação com os níveis de 2010.

De acordo com os cientistas, se essa meta não for atingida, alguns dos impactos das alterações climáticas, como o degelo, tornar-se-ão irreversíveis. Muitas pequenas ilhas correm mesmo o risco de inundação devido ao aumento do nível do mar.







A COP26 teve início no domingo e os trabalhos terminarão a 12 de novembro. Participam nesta cimeira líderes e representantes de cerca de 200 nações.