Uma investigação, baseada em registos de imagens por satélite, revela queE, de acordo com os dados divulgados pelo, o presidente designado para a cimeira, o sultão Ahmed Al Jaber, é o CEO da empresa petrolífera estatal Adnoc e também ministro da Indústria e Tecnologia Avançada dos Emirados Árabes Unidos, prevendo-se que esteja à frente das negociações internacionais sobre a crise climática.O Centro de Investigação em Energia e Ar Limpo concluiu que uma dessas instalações, a Adnoc LNG,. Um funcionário da empresa admitiu ao jornal britânico que se tratava de casos de queima de rotina.A queima destas substâncias é altamente poluente e acontece quando não há nenhum equipamento instalado para as reter ou quando o gás tem de ser libertado por razões de segurança, permitindo ainda a fuga de gás metano.

O estudo em questão baseou-se na análise a 32 instalações de petróleo e gás nos Emirados Árabes Unidos, 20 das quais são geridos pela Adnoc. Os dados obtidos na investigação mostram que em quatro destas instalações, pelo menos 97 por cento dos dias para os quais havia dados disponíveis, havia queima diária de gás e petróleo.